Хавбек «Челси» Сантос может быть отдан в аренду в «Салернитану»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос в текущее трансферное окно может быть отдан в аренду. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, «Салернитана» заинтересована в сотрудничестве с молодым футболистом. Итальянский клуб готов давать бразильскому хавбеку игровую практику.

Сообщается, что переговоры усложняет существенная заработная плата Сантоса, которую «Салернитана» не сможет выплачивать в полном объёме.

В сезоне-2022 Сантос провёл 36 матчей за «Васко да Гама» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно, что защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Челси».