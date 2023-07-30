Хавбек «Челси» Сантос может быть отдан в аренду в «Салернитану»

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос в текущее трансферное окно может быть отдан в аренду. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
По информации источника, «Салернитана» заинтересована в сотрудничестве с молодым футболистом. Итальянский клуб готов давать бразильскому хавбеку игровую практику.
Сообщается, что переговоры усложняет существенная заработная плата Сантоса, которую «Салернитана» не сможет выплачивать в полном объёме.
В сезоне-2022 Сантос провёл 36 матчей за «Васко да Гама» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее стало известно, что защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Челси».
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