Нападающий ЦСКА Чалов забил три мяча с пенальти в матче с «Ахматом»
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В эти минуты в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
На данный момент ЦСКА обыгрывает своего соперника со счётом 3:2. Все три гола армейцев были забиты с пенальти. Три попытки успешно реализовал форвард красно-синих Фёдор Чалов.
Отметим, что «Ахмат» также забил дважды с пенальти — отличался нападающий Мохамед Конате.
В сезоне-2022/2023 Чалов провёл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. В 1-м туре текущего чемпионата России его команда на выезде проиграла «Уралу» — 1:2.
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