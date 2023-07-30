В матче «Ахмат» — ЦСКА было назначено 5 пенальти, что стало рекордом РПЛ

Главный арбитр матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА Владислав Безбородов назначил пять пенальти в одной игре, обновив рекорд лиги.

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов реализовал все три пенальти. «Ахмат» ответил дублем Мохамеда Конате с 11-метровой отметки. Второй пенальти в ворота ЦСКА пробивался дважды.

Предыдущим рекордным матчем была встреча ЦСКА и «Тамбова» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Тогда армейцы победили со счётом 2:1, реализовав два пенальти из двух. «Тамбов» отличился с 11-метровой отметки с единственной попытки.

Пять пенальти было также назначено в матче 1999 года, в котором играли «Ротор» и «Черноморец». Тогда чемпионат России носил название «Высший дивизион».