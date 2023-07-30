«Ахмат» доиграл матч с ЦСКА без капитана — Семёнов после удаления ушёл с поля с повязкой

«Ахмату» пришлось доигрывать матч с московским ЦСКА без капитана — защитник грозненцев Андрей Семёнов после удаления на 90+6-й минуте матча ушёл с поля вместе с капитанской повязкой.

Напомним, сегодня прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2.

Матч запомнился большим количеством красных карточек и назначенных пенальти — главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пять пенальти в одной игре, что стало новым рекордом лиги. Также за встречу было показано три красных карточки.