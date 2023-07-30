Чалов: можно ли назвать игру с «Ахматом» исторической? 100%. Такая неоднозначная игра

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Напомним, в драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2. За матч было удалено три игрока и поставлено пять пенальти, три из которых реализовал Чалов, оформив хет-трик. Отметим, что «Ахмат» также забил дважды с пенальти — отличался нападающий Мохамед Конате.

«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведём 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели её до победы.

Всегда у «Ахмата» тяжело играть. Мы прекрасно понимали, что они и вдесятером, и вдевятером сражались бы. Но сегодня все наши ребята молодцы, и эта награда благодаря им. Я знаю, что Гиорги Шелия хорошо стоит пенальти, но удача была на моей стороне», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/2023 Чалов провёл 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. В 1-м туре текущего чемпионата России его команда на выезде проиграла «Уралу» — 1:2.