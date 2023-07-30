«За такое теперь не назначают пенальти?» «Факел» возмутился судейством в матче с «Локо»

Воронежский «Факел» высказался по поводу двух эпизодов в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:4).

Видео доступно в телеграм-канале «Факела». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«Это разве не толчок в спину?» — написал клуб под видео с голом Артёма Дзюбы.

Видео доступно в группе «Факела» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«За такое теперь не назначают пенальти?» — прокомментировал «Факел» эпизод с попаданием мяча в руку Егору Погостнову.

Ранее арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота «Локомотива» не назначен верно, а гол Дзюбы в ворота «Факела» следовало отменить.

После двух туров у «Локомотива» четыре очка, а у «Факела» — ноль. «Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков.