«За такое теперь не назначают пенальти?» «Факел» возмутился судейством в матче с «Локо»

Воронежский «Факел» высказался по поводу двух эпизодов в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:4).
Видео доступно в телеграм-канале «Факела». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
«Это разве не толчок в спину?» — написал клуб под видео с голом Артёма Дзюбы.
Видео доступно в группе «Факела» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
«За такое теперь не назначают пенальти?» — прокомментировал «Факел» эпизод с попаданием мяча в руку Егору Погостнову.
Ранее арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота «Локомотива» не назначен верно, а гол Дзюбы в ворота «Факела» следовало отменить.
После двух туров у «Локомотива» четыре очка, а у «Факела» — ноль. «Локомотив» завершил прошлый сезон чемпионата России на восьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков за 30 матчей. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков.
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