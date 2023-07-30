Кордоба: «Краснодар» должен побеждать во всех дерби

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победный результат в матче с «Сочи» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Краснодар» уверенно обыграл «Сочи» со счётом 2:0, Кордоба забил второй мяч «быков» на 90+4-й минуте встречи.

«Мы должны побеждать во всех дерби. Конечно, нам нужно исправлять некоторые ошибки. Этот процесс проходит легче, если ты побеждаешь.

Почему часто отдавал передачи партнёрам? Потому что мы команда. Неважно, кто забивает. Главное — побеждать. Насколько для меня важен забитый мяч? Когда на тебя смотрят твоя семья, дочь, жена, друзья из Колумбии, то их поддержка придаёт новые эмоции и помогает улучшать свою работу», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Краснодар» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.