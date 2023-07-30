Гришин — о спорном пенальти в ворота ЦСКА: там не должно было быть пенальти и удаления

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу эпизода с перебитым пенальти и красной карточкой в матче армейцев с «Ахматом». Напомним, главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал красную карточку за фол последней надежды защитнику ЦСКА Милану Гаичу: при этом видеопросмотр случился после того, как пенальти за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал пенальти.

«Мне очень понравился матч ЦСКА и «Ахмата». Это был чистый спектакль. Три удаления, пять пенальти, все голы не с игры. Даже ничего плохого не хочется говорить, потому что игра была качественная и интересная. Была интрига, а это любит любой болельщик.

Если брать момент с четвёртым пенальти, то там вообще не должно было быть 11-метрового и удаления. И то же самое можно сказать про последний пенальти, когда был фол на Чалове. По VAR видно, что это 11-метровый, но в наше время не давали такие пенальти. Ну раз много судей посмотрели эти эпизоды и пришли к одному решению, то нарушения были. Сам эпизод с перебиванием четвёртого пенальти не могу комментировать. Мне тяжело разобраться в этом моменте», — приводит слова Гришина Metaratings.

Напомним, в драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2. Матч запомнился большим количеством красных карточек и назначенных пенальти — главный арбитр матча Владислав Безбородов назначил пять пенальти в одной игре, что стало новым рекордом лиги. Также за встречу было показано три красных карточки.