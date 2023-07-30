Во время матча «Ахмат» — ЦСКА возникли проблемы со связью с VAR-центром

Во время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА (2:3) нарушалась связь. Об этом сообщила служба коммуникаций Российского футбольного союза.

«Во время матча «Ахмат» – ЦСКА наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR‑центром в Москве.

Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и Экспертно‑судейской комиссией», — приводит слова сообщения «Матч ТВ».

В компенсированное к первому тайму время в ворота ЦСКА был назначен 11-метровый удар. Жёлтую карточку получил полузащитник армейцев Милан Гаич. Игорь Акинфеев отразил пенальти, но после просмотра видеоповтора Гаичу поменяли наказание на красную карточку. После удаления Милана «Ахмат» перебил и реализовал пенальти.