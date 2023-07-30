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Вратарь Бабурин: Полоз советовался со мной перед переходом в «Торпедо»

Вратарь Бабурин: Полоз советовался со мной перед переходом в «Торпедо»
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился подробностями перехода полузащитника Дмитрия Полоза в клуб, а также рассказал, почему решил остаться в московской команде после вылета из РПЛ.

«Это правда, что Полоз советовался со мной перед переходом в «Торпедо». Мы вместе играли в «Зените», в «Рубине», в «Ростове». Мы с ним общаемся. К тому же он тренировался с нами. Считаю, это очень хорошее усиление для «Торпедо». Я его ни в чём не убеждал. Это сделало руководство. А у меня он просто спрашивал про команду, условия, задачи, а дальше он уже всё доказал своими тренировками с «Торпедо», а решало руководство.

Почему решил остаться в клубе? «Торпедо» купило меня у «Ростова», и я решил, что этот сезон проведу здесь», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

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