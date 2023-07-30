Вратарь Бабурин: Полоз советовался со мной перед переходом в «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился подробностями перехода полузащитника Дмитрия Полоза в клуб, а также рассказал, почему решил остаться в московской команде после вылета из РПЛ.
«Это правда, что Полоз советовался со мной перед переходом в «Торпедо». Мы вместе играли в «Зените», в «Рубине», в «Ростове». Мы с ним общаемся. К тому же он тренировался с нами. Считаю, это очень хорошее усиление для «Торпедо». Я его ни в чём не убеждал. Это сделало руководство. А у меня он просто спрашивал про команду, условия, задачи, а дальше он уже всё доказал своими тренировками с «Торпедо», а решало руководство.
Почему решил остаться в клубе? «Торпедо» купило меня у «Ростова», и я решил, что этот сезон проведу здесь», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».
- 31 июля 2023
-
00:14
-
00:13
- 30 июля 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:21
-
23:18
-
23:09
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:40
-
21:38
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
21:09
-
21:05