Видеообзор уверенной победы «Краснодара» в матче с «Сочи»

Сегодня, 30 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. «Быки» обыграли «Сочи» со счётом 2:0.

На 45+1-й минуте матча, под конец первого тайма, бразильский защитник Кайо Панталеан вывел хозяев вперёд — 1:0. «Сочи» пытался отыграться до конца встречи, но на 90+4-й минуте Джон Кордоба увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Краснодара».

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. «Сочи» по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» начал сезон с уверенной победы над «Динамо» (3:1) в чемпионате, а в Фонбет Кубке России проиграл «Спартаку» (1:2). «Сочи» начал сезон с двух побед подряд: в чемпионате дома была обыграна «Балтика» (2:0), а в Кубке России — «Факел» (3:1) на выезде.

В 3-м туре «Краснодар» ожидает матч с «Пари НН», а «Сочи» дома сыграет с «Ахматом».