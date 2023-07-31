Гол Тьяго Силвы помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались две команды английской Премьер-лиги — «Челси» и «Фулхэм». Встреча закончилась победой «аристократов» со счётом 2:0.

На 20-й минуте счёт открыл 39-летний защитник «Челси» Тьяго Силва. В роли ассистента выступил Бен Чилуэлл. В концовке первого тайма Кристофер Нкунку удвоил преимущество «синих».

В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с дортмундской «Боруссией». У «Фулхэма» запланирована встреча с «Хоффенхаймом». В первом матче английской Премьер-лиги нового сезона «Челси» сыграет с «Ливерпулем», а «Фулхэм» — с «Эвертоном».

В прошедшем сезоне чемпионата Англии «Челси» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы. «Фулхэм» занял 10-е место.