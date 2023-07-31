Гонгадзе: хочу забить столько, сколько нужно будет «Торпедо» для выхода в РПЛ

Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе рассказал о переходе в московскую команду, а также высказался о целях своего нового клуба на сезон-2023/2024.

«Доволен ли я своей дебютной игрой? Хотелось, конечно, добыть победу в матче с «Черноморцем» (1:1), но одно очко тоже неплохой результат. Но я расстроился. Хотел помочь команде, имел шанс забить, но не получилось. Поэтому немного недоволен.

Как я оказался в «Торпедо»? Помимо этой команды у меня были и другие варианты, но неоднозначные. «Факел» тоже предлагал контракт, но я решил перейти в «Торпедо». Понятно, что «Факел» играет в РПЛ, но так получилось.

Какие шансы у «Торпедо» на возвращение в РПЛ по итогам сезона? Как все знают, Первая лига – непредсказуемая, она может удивлять. Поэтому у нас не должно быть шапкозакидательского настроения. Считаю, что здесь все команды примерно равны, и это одна из самых тяжёлых лиг. Не нужно считать, что благодаря фамилиям мы сразу выйдем в РПЛ. Надо идти от матча к матчу.

Матчей в лиге много, но я не ставлю планку. Хочу забить столько, сколько будет нужно «Торпедо» для выхода в РПЛ. Буду стараться по максимуму, и не важно, забью или отдам голевой пас. Главное, чтобы «Торпедо» побеждало», — приводит слова Гонгадзе «Евро-Футбол.Ру».