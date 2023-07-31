Главный тренер «Бенфики»: провернуть трансфер Феликса экономически невозможно

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался о возможном переходе в португальский клуб нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.
«Мы продали его за € 120 млн и теперь можем его вернуть? Как это возможно? С экономической точки зрения это нереально.
Он отличный игрок. Да, возможно, в последние годы его прогресс приостановился, но я не знаю, в чём проблема. Этот вопрос нужно задавать не мне», — приводит слова Шмидта As.
Феликс играл за «Бенфику» на протяжении трёх лет. В 2019 году его приобрёл «Атлетико» за € 127 млн.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось, что Феликс может вернуться в «Бенфику».
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