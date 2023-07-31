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Источник: защитник «Химок» Артур Чёрный может перейти в «Зенит»

Источник: защитник «Химок» Артур Чёрный может перейти в «Зенит»
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22-летний защитник «Химок» Артур Чёрный может стать игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сине-бело-голубые на начальном этапе рассматривают Чёрного под вторую команду, которая в данный момент выступает в ЛЕОН-Второй лиге, а затем уже могут попробовать 22-летнего футболиста в основной команде. «Химки» уже успели отзаявить Чёрного, успевшего сыграть лишь одну игру в новом сезоне Мелбет Первой лиги. Ранее к Артуру также проявлял интерес «Акрон» из Тольятти, но тогда руководство «Химок» не захотело отпускать футболиста.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Артур Чёрный успел сыграть 11 матчей в составе «Химок». 22-летний защитник не сумел отметиться результативными действиями.

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