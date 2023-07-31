«ПСЖ» не ждёт нового предложения в € 300 млн по Мбаппе, но и не снизит цену для «Реала»

Французский «ПСЖ» не собирается продавать нападающего Килиана Мбаппе по сниженной цене мадридскому «Реалу» этим летом, несмотря на отсутствие предложений по французу, сопоставимых с тем, что делал «Аль-Хиляль», в размере € 300 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, «ПСЖ» не собирается снижать цену на француза этим летом. Парижский клуб также всё ещё уверен, что у Мбаппе и «Реала» есть тайная договорённость о переходе Килиана в стан «сливочных» летом 2024 года. Помимо этого, у Мбаппе остаётся не так много времени на принятие окончательного решения — возможность продления контракта с «ПСЖ» на один год пропадёт 1-го августа. Во французском клубе абсолютно уверены, что Килиан не продлит контракт. Также сообщается, что если Мбаппе всё ещё будет в «ПСЖ» к 12-му августа, когда парижский клуб будет играть домашний матч с «Лорьяном», то реакция фанатов на Килиана может стать очень важным фактором в определении возможного будущего француза.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» хотел бы разрешить ситуацию с переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в течение ближайших двух недель, до начала нового сезона в Примере, который начнётся 12 августа — мадридцы сыграют в гостях с «Атлетиком».