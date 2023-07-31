Эден Азар думает о завершении карьеры, поскольку не может найти новый клуб

Бельгийский полузащитник Эден Азар может завершить карьеру, сообщает AS.

По данным источника, бельгиец не может найти новый клуб после расторжения контракта с «Реалом». В связи с этим футболист может принять решение о завершении карьеры. Клубы не торопятся подписывать контрактное соглашение с Азаром, поскольку футболист страдает от многочисленных мышечных травм, которые он получал в последние годы.

Также отмечается, что Азар и его семья живут в Мадриде, где им очень комфортно, а вероятность, что один из клубов Мадрида сделает игроку предложение крайне низкая.

Одним из вариантов продолжения его карьеры ранее назывался «Моленбек», где выступает его брат Килиан. Также интерес к футболисту проявляет «Интер Майами».

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