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Болельщиков «Балтики» облили зелёнкой перед матчем со «Спартаком»

Болельщиков «Балтики» облили зелёнкой перед матчем со «Спартаком»
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Фанатов калининградской «Балтики» облили зелёнкой перед матчем второго тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошёл около пятизвёздочного отеля «Хаятт» в Москве. Отмечается, нападавший был в маске. Он подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зелёнкой и скрылся. Пострадали, как минимум 10 человек.

На месте работает скорая и полиция.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – 19:30 мск. Напомним, в матче первого тура «Балтика» уступила «Сочи» со счётом 0:2.

В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

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