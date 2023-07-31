Болельщиков «Балтики» облили зелёнкой перед матчем со «Спартаком»

Фанатов калининградской «Балтики» облили зелёнкой перед матчем второго тура чемпионата России со «Спартаком», сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошёл около пятизвёздочного отеля «Хаятт» в Москве. Отмечается, нападавший был в маске. Он подкараулил болельщиков «Балтики» на выходе из фанатского автобуса, облил их зелёнкой и скрылся. Пострадали, как минимум 10 человек.

На месте работает скорая и полиция.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало – 19:30 мск. Напомним, в матче первого тура «Балтика» уступила «Сочи» со счётом 0:2.

В прошлом сезоне «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и впервые за 25 лет вышла в РПЛ.