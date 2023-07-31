Карвахаль — о поражении от «Барселоны»: когда настанет час истины, мы их обыграем

Защитник Дани Карвахаль прокомментировал поражение «Реала» в товарищеском матче с «Барселоной».

«Поражение от «Барселоны» – не самая приятная вещь, но стоит помнить, в каком матче это произошло, и какое он имеет значение. Уверен, в официальных соревнованиях мы их обыграем.

У нас были моменты, пять ударов в каркас ворот, мы не реализовали пенальти… Будьте уверены, когда настанет час истины, мы их обыграем», – приводит слова Карвахаля Marca.

Напомним, 30 июля завершился товарищеский матч, в котором «Барселона» встретилась с «Реалом». Матч состоялся в Арлингтоне (Техас, США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» и завершился победой каталонского клуба со счётом 3:0.

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