Хави прокомментировал информацию о возможном переходе Дембеле в «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу возможного ухода французского нападающего команды Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Я уже много, много раз говорил, что для меня он обладает потенциалом стать лучшим в мире на своей позиции. Я говорил это на своей презентации и повторю сегодня: он для меня – ценный актив. Я даю ему много уверенности, а он дает её мне.

Мы не можем контролировать рынок. Есть отступные, и это решение игрока. Я вижу, что он счастлив. Ему придётся решать. Я вижу, что он очень хорошо адаптирован. Он сказал нам, что счастлив», – приводит слова Хави Marca.

Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.