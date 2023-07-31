Рэп-исполнитель Jay-Z может выкупить «Тоттенхэм» за £ 2 млрд

Американский рэп-исполнитель Jay-Z может возглавить группу инвесторов, готовых выкупить лондонский «Тоттенхэм», сообщает Goal.
Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать английский клуб.
Jay-Z интересуется европейским футболом и рассматривает вариант с покупкой клуба АПЛ по примеру других американцев. При этом рэпер также является совладельцем клуба НБА «Бруклин Нетс». Отмечается, что сумма сделки по «Тоттенхэму» может составить £ 2 млрд.
В минувшем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 60 очков, и в сезоне-2023/2024 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.
Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти:
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