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Рэп-исполнитель Jay-Z может выкупить «Тоттенхэм» за £ 2 млрд

Рэп-исполнитель Jay-Z может выкупить «Тоттенхэм» за £ 2 млрд
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Американский рэп-исполнитель Jay-Z может возглавить группу инвесторов, готовых выкупить лондонский «Тоттенхэм», сообщает Goal.

Нынешний владелец «шпор» Джо Льюис предстал перед судом в США из-за обвинений в мошенничестве и торговле инсайдерской информацией. Это может заставить его продать английский клуб.

Jay-Z интересуется европейским футболом и рассматривает вариант с покупкой клуба АПЛ по примеру других американцев. При этом рэпер также является совладельцем клуба НБА «Бруклин Нетс». Отмечается, что сумма сделки по «Тоттенхэму» может составить £ 2 млрд.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 60 очков, и в сезоне-2023/2024 впервые за 14 лет не сыграет в еврокубках.

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