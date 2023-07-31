Стала известна реакция РФС на судейский скандал в матче «Ахмат» — ЦСКА

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) изучат резонансные моменты матча 2-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА.

«В Грозном в течение матча наблюдались проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», — цитирует сообщение службы коммуникаций Российского футбольного союза ТАСС.

Напомним, 30 июля завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). В драматичной игре победу одержала московская команда — 3:2.

В моменте с четвёртым пенальти в матче главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил защитника ЦСКА за фол последней надежды: при этом видеопросмотр случился после того, как одиннадцатиметровый удар за этот фол уже был исполнен – Акинфеев отразил удар, «Ахмату» пришлось перебивать, Конате реализовал свою попытку.