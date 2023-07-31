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Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду и Месси в социальной сети

Стало известно, сколько стоит один пост у Роналду и Месси в социальной сети
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Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым блогером в социальной сети, сообщает The Sun.

По данным источника, Роналду за один рекламный пост зарабатывает € 2,2 млн. Таким образом, португалец превзошёл американскую модель Кайли Дженнер, которая брала около 1,7 млн евро за рекламный пост.
Третье место в списке самых высокооплачиваемых людей в социальной сети занимает аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который берёт за один пост € 1,52 млн.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и 2 результативные передачи.

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