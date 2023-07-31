Ромелу Лукаку оценил шансы на свой трансфер в «Ювентус»
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку прокомментировал информацию о своём возможном переходе в туринский «Ювентус».
«Нет, нет. Я не думаю, что сделка будет заключена», — приводит слова Лукаку Goal.
Ранее аргентинский форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что он пытался дозвониться до Лукаку на фоне слухов перехода игрока в «Ювентус», однако бельгиец не брал трубку.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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