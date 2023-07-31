Бышовец: Карпин никогда не боялся высказывать своё мнение и создавал проблемы федерации

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал о знакомстве с российским специалистом Валерием Карпиным, возглавляющим «Ростов».
«Из сборной России конца 1990-х в наибольшей степени тренерский потенциал просматривался у Карпина. У Валерия очень сложно складывалась карьера игрока. Мне он приглянулся ещё в манеже на проспекте Мира. В 1992 году я его пригласил на товарищеский матч со сборной Англии и выпустил на замену во втором тайме. Ему было очень сложно войти в игру: во-первых, новый коллектив, во-вторых — такой соперник. В полной мере тогда проявить себя Карпину не удалось. Но у него всегда была высокая внутренняя сопротивляемость обстоятельствам. Это боец! Не случайно он потом проявил себя и за границей, и в сборной России. Но, кроме лидерских качеств, он обладал критическим взглядом на вещи. У Карпина всегда была позиция. Он видел, что творилось вокруг сборной, и был в той ситуации единственным игроком, кто создавал проблемы федерации футбола. Валерий не боялся высказывать своё мнение. И в дальнейшем его человеческие качества проявлялись везде, где бы он ни работал, гендиректором «Спартака» или тренером «Армавира». Мы общались тогда и продолжаем общаться сейчас», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 31 июля 2023
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