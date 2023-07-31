Тетрадзе: по инфраструктуре в чемпионате Грузии большой пробел, если не брать два «Динамо»
Поделиться
Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе поделился впечатлениями от чемпионата Грузии.
«Если кому-то кажется, что это лёгкий чемпионат, то спешу разочаровать. Понятно, есть два гранда — тбилисское и батумское «Динамо». Но «Дила» и кутаисское «Торпедо» тоже на достойном уровне — сейчас прошли в Лиге конференций крепкие европейские клубы. А по части инфраструктуры большой пробел, если не брать два «Динамо», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.
53-летний Тетрадзе возглавил грузинскую команду в конце 2022 года. Ранее он работал главным тренером в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».
Комментарии
- 31 июля 2023
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:54
-
07:22
-
07:03
-
06:49
-
06:45
-
06:27
-
06:15
-
06:03
-
05:57
-
05:52
-
05:40
-
05:27
-
05:00
-
04:58
-
04:40
-
04:34
-
04:27
-
04:19
-
04:10
-
03:50
-
03:43
Партнерский контент