Тетрадзе: по инфраструктуре в чемпионате Грузии большой пробел, если не брать два «Динамо»

Главный тренер грузинского «Сабуртало» Омари Тетрадзе поделился впечатлениями от чемпионата Грузии.

«Если кому-то кажется, что это лёгкий чемпионат, то спешу разочаровать. Понятно, есть два гранда — тбилисское и батумское «Динамо». Но «Дила» и кутаисское «Торпедо» тоже на достойном уровне — сейчас прошли в Лиге конференций крепкие европейские клубы. А по части инфраструктуры большой пробел, если не брать два «Динамо», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.

53-летний Тетрадзе возглавил грузинскую команду в конце 2022 года. Ранее он работал главным тренером в «Тоболе» (Казахстан), «Енисее», «Жетысу» (Казахстан), «Химках», «Волге НН» (Нижний Новгород) и «Анжи».