Дембеле сообщил игрокам «Барселоны», что уходит в «ПСЖ» — Кондис

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сообщил своим одноклубникам, что продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Елена Кондис в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что вингер каталонского клуба договорился с парижанами о соглашении до 2028 года. Отмечается, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн, половина из которых достанется самому футболисту.
Французский форвард выступает за «Барселону» с 2017 года, куда он перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 105 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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