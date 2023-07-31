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Галатасарай договорился с «ПСЖ» о трансфере Паредеса

Галатасарай договорился с «ПСЖ» о трансфере Паредеса
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В полузащитнике «ПСЖ» Леандро Паредесе заинтересован турецкий «Галатасарай», сообщает известный журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

По сведениям источника, стороны согласовали трансфер игрока за € 6 млн. Для самого аргентинца готов контракт до 2027 года, клуб и Мауро Икарди пытаются убедить 29-летнего футболиста принять предложение.

В сезоне-2022/2023 Паредес выступал за «Ювентус» на правах аренды. Туринцы решили не пользоваться опцией выкупа игрока. На счету аргентинца 35 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

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