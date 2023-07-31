В телетрансляцию матча женского ЧМ-2023 попал мужчина с расстёгнутой ширинкой

Во время матча между сборными Франции и Бразилии (2:1), прошедшего в рамках 2-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин, произошёл инцидент. У одного из болельщиков, который активно праздновал гол бразильской команды, была расстёгнута ширинка. Примечательно, что именно в этот момент он был крупно показан ТВ-камерами. Об этом сообщает Daily Star.
Фото: Кадр из трансляции
Он вскоре понял, что с его одеждой что-то не так, продолжив параллельно размахивать флагом своей национальной команды. С его лица не спадала улыбка, но, вероятно, он был очень смущён и расстроен, ведь его сборная Бразилии проиграла Франции со счётом 1:2.
Счёт в матче был открыт уже на 18-й минуте усилиями нападающей сборной Франции Эжени Ле Сомме, отправившей мяч в ворота бразильянок (1:0). На 58-й минуте Бразилия смогла восстановить равенство на табло — забила полузащитница Дебинья (1:1). На 83-й минуте защитница сборной Франции Венди Ренар забила второй гол своей команды и принесла ей победу (2:1).
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