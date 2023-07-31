Эрик тен Хаг: Саудовская Аравия и МЛС не могут конкурировать с АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями об увеличении влияния Саудовской Аравии на мировой футбол.

«Там есть деньги, и это привлекает игроков. В Европе это имеет эффект. Но я не вижу в этом проблемы для АПЛ, потому что это лига, где хотят играть большие игроки. Саудовская Аравия и МЛС не могут конкурировать с АПЛ», — приводит слова тен Хага BBC.

С открытием летнего трансферного клубы из Саудовской Аравии приобрели целую группу именитых игроков из топовых клубов и лиг Европы. Несколько дней назад вингер «Зенита» Малком пополнил состав «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ чемпионом стал «Манчестер Сити». На втором месте расположился лондонский «Арсенал»