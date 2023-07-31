«Мы выбираем лучших, и он один из них». «Аль-Ахли» — о трансфере Сент Максимена
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Вингер «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен стал игроком «Аль-Ахли». Саудовский клуб прокомментировал подписание футболиста.
«Мы выбираем лучших, и он один из них», — написано в презентационном ролике, посвящённом подписанию футболиста.
«Аль-Ахли» заключил с новым футболистом трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года). В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» был рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.
Напомним, ранее состав «Аль-Ахли» пополнил полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез.
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