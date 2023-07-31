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Тен Хаг рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» было важно подписать Андре Онана

Тен Хаг рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» было важно подписать Андре Онана
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему команде было важно подписать контракт с вратарём «Интера» Андре Онана.

«Он отличный вратарь, и у него другой профиль игры. Вот почему мы хотели его подписать. С ним что-то изменится в нашей игре, будьте уверены», — приводит слова тен Хага Goal.

Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана.

Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.

За «Интер» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 41 матче во всех турнирах, где пропустил 36 голов и в 19 матчах отстоял «на ноль».

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