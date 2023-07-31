Наставник «Шахтёра» поделился ожиданиями от благотворительного матча с «Тоттенхэмом»
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Главный тренер «Шахтёра» Патрик ван Леувен поделился ожиданиями от благотворительного матча с «Тоттенхэмом». Матч состоится 6 августа. Начало — в 16:00 мск.
«Для меня это будет очень интересный матч и экстра подготовка, особенно к Лиге чемпионов. Это соперник, с которым вы не играете каждую неделю. Для игроков это прекрасная возможность проверить себя во встрече с футболистами уровня АПЛ. Сможем увидеть, где мы с командой находимся после месяца работы вместе.
Также это благотворительный матч для Украины. Очень хорошо, что мы можем что-то сделать на международном уровне вместе с «Тоттенхэмом» для украинцев», – приводит слова ван Леувена ua. tribuna.com.
В УПЛ недавно был сыгран первый тур. «Шахтёр» одержал победу, набрав три очка.
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