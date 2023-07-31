Стала известна причина недавнего увольнения Йовичевича из «Шахтёра»

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов решил уволить главного тренера Игора Йовичевича после поражения от «Фейеноорда» (1:7) в Лиге Европы, сообщил журналист Михаил Спиваковский в выпуске «ТаТоТаке». Об увольнении наставника было объявлено 1 июля.
«По моей информации, это поражение от «Фейеноорда» было моментом радикально переломным. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я её никогда не слышал и не услышу. Но говорят, что он сказал: «Что это такое? Мне всё равно, где мы идём в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, но чтобы со мной такое делали на европейской арене? Всё, чтобы я больше не видел этого тренера и его тренерский состав», — приводит слова Спиваковского ua.tribuna.com.
Напомним, на данный момент «Шахтёром» руководит Патрик ван Леуэн.
- 31 июля 2023
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