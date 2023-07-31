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«Ливерпуль» не ведёт переговоров с «ПСЖ» по аренде Килиана Мбаппе

«Ливерпуль» не ведёт переговоров с «ПСЖ» по аренде Килиана Мбаппе
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«Ливерпуль» не ведёт переговоры с французским «ПСЖ» об аренде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает авторитетный журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

Ранее в английских СМИ появилась информация, что «Ливерпуль» хотел бы взять Мбаппе в платную аренду на один сезон, так как в руководстве английского клуба впечатлены отношением форварда к мерсисайдцам и тем, что мама игрока является страстной болельщицей ливерпульцев.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» также заинтересован в переходе Мбаппе и готов предложить за него «ПСЖ» денежную компенсацию и некоторых игроков на обмен.

Контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекает через год. Ранее стало известно, что нападающий не планирует его продлевать.

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