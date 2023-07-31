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«Барселона» пыталась обменять Дембеле и Гави в «ПСЖ» на Мбаппе

Стали известны подробности решения нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле покинуть клуб, чтобы перейти во французский «ПСЖ». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, «Барселона» пыталась включить Дембеле и полузащитника команды Гави в сделку по потенциальному переходу в каталонский клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Французский игрок сине-гранатовых не понял происходящего и остался недоволен этим.

Ранее сообщалось, что Дембеле достиг договорённости о переходе в «ПСЖ» и сообщил об этом другим игрокам «Барселоны». Отмечалось, что французский клуб заплатит за вингера € 50 млн.

В 35 матчах за «Барселону» в прошлом сезоне Дембеле отметился восемью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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