Игнашевич: игроков «Балтики» не нужно отдельно настраивать на матч со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что команду не нужно настраивать на матч 2‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Что касается настроя, то мы дебютанты в РПЛ. Не надо никого настраивать на любого соперника. «Спартак», безусловно, один из флагманов нашего футбола. Поэтому игра будет очень интересной как для специалистов, так и для болельщиков», — сказал Игнешевич в эфире «Матч ТВ».
Во 2-м туре Российской Премьер‑Лиги «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком» 31 июля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.
В 1-м туре «Балтика» уступила «Сочи» (0:2), а «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2). После игры с красно-белыми подопечные Игнашевича проведут матч с «Факелом».
Комментарии
- 31 июля 2023
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:05
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15
Партнерский контент