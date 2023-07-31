Игнашевич: игроков «Балтики» не нужно отдельно настраивать на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что команду не нужно настраивать на матч 2‑го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Что касается настроя, то мы дебютанты в РПЛ. Не надо никого настраивать на любого соперника. «Спартак», безусловно, один из флагманов нашего футбола. Поэтому игра будет очень интересной как для специалистов, так и для болельщиков», — сказал Игнешевич в эфире «Матч ТВ».

Во 2-м туре Российской Премьер‑Лиги «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком» 31 июля. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

В 1-м туре «Балтика» уступила «Сочи» (0:2), а «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2). После игры с красно-белыми подопечные Игнашевича проведут матч с «Факелом».