Бояринцев: «Спартак» выдал хороший старт. Посмотрим, что будет дальше

Главный тренер футбольного клуба «Сокол» Денис Бояринцев оценил старт сезона в исполнении московского «Спартака», за который выступал во времена игровой карьеры. Также Бояринцев поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Балтикой» во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» выдал хороший старт, показал атакующий футбол. Посмотрим, что будет дальше. Матч с «Балтикой» не будет простым, потому что команда Игнашевича неплохо обороняется. Скорее всего, «Балтика» будет играть вторым номером. «Спартак» в прошлых матчах показал, что есть новые наработки, команда хорошо вскрывала плотную оборону соперников. С «Балтикой» это тоже предстоит делать. Красно-белым надо опасаться стандартных положений, потому что, например, у «Торпедо» Игнашевича было очень много разнообразных вариантов стандартов. «Спартаку» надо на это обратить внимание при подготовке к матчу. Думаю, «Балтика» сделает ставку на контригру. При всём при этом «Спартак» должен добиться победы в предстоящей игре», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».