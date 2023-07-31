Эдуард Мор рассказал, к чему «Спартаку» нужно быть готовым в матче с «Балтикой»

Бывший защитник «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 2-го тура нового сезона РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Балтикой».

«Балтика» — не настолько закрытая команда, чтобы эту оборону приходилось тяжело взламывать. Они играют в три центральных защитника, у них хорошие работоспособные фланги, которые при обороне опускаются в защиту, как и один из центральных полузащитников. Так что в этом плане против «Балтики» всё равно будет довольно непросто. Еще в Первой лиге «Балтика» очень мало пропускала и находила свои шансы в атаке, плюс команда высоко прессингует. А у «Спартака», как правило, были проблемы против команд, которые очень глубоко «садились», и взламывать такую позиционную оборону действительно было сложно. «Балтика» же поднимается выше, старается играть через фланги в английском стиле, защитники качественно работают в подборе и снова отдают мяч во фланг — и идёт ещё одна волна атаки. Так что крайним защитникам и полузащитникам «Спартака» надо быть внимательнее, дорабатывать на оборону и Промесу, и тому, что выйдет справа в атаке, — Зиньковскому, Игнатову или Бонгонда. Надо быть готовым к большому количеству подач и настраиваться на то, чтобы выигрывать верховую борьбу. С другой стороны, у «Спартака» сейчас хорошо работает атака, думаю, левый фланг и дальше будет «разрывать» и создавать моменты.

Я не вижу смысла менять состав, который играл против «Оренбурга». Единственный вопрос – по поводу Зиньковского, насколько у него серьёзная травма, мы этого не знаем. Поэтому тут возможны изменения. Джикия да, однозначно появится в составе. А с ним в паре Абаскаль, скорее всего, оставит Литвинова, а Мартинс сыграет опорного полузащитника. Конечно, атаки он разворачивает не так хорошо, как это делает Литвинов, но по желанию, по движению, по игре в отборе он в целом выглядит неплохо. Есть ещё вариант, что с Джикией поставят того же Чернова и Литвинов поднимется в опорную зону. Но тогда нужны слишком большие перестроения: сразу надо искать место на поле Мартинсу. А пару «восьмёрок» Зобнина и Мозеса Абаскаль вряд ли будет трогать, потому что они провели последние игры очень хорошо», — приводит слова Мора «РБ Спорт».