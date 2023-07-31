«Арсенал» может попытаться приобрести Кварацхелию из-за хороших отношений с «Наполи»

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к подписанию нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, в пользу потенциального перехода говорят хорошие отношения, сложившиеся между «канонирами» и спортивным директором «Наполи» Мауро Мелузо.

Отмечается, что «Арсеналу» придётся сделать солидное финансовое предложение, чтобы приобрести Кварацхелию, а также расстаться с одним из своих игроков.

22-летний Кварацхелия сыграл за «Наполи» 43 матча в прошлом сезоне, отметившись 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 85 млн.

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