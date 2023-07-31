«Аль-Ахли» намерен побороться за Амрабата. Хавбек «Фиорентины» также интересен «МЮ»

Саудовский «Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает L’Équipe.
По данным источника, «Аль-Ахли» намерен приобрести хавбека «Фиорентины» вслед за Роберто Фирмино, Риядом Марезом, Эдуардом Менди и Алланом Сент-Максименом. Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы планировали оформить его приобретение сразу после подписания нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна.
В сезоне-2022/2023 на счету Софьяна Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
- 31 июля 2023
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