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Япония — Испания: японки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Япония — Испания: японки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Полузащитник сборной Японии Хината Миядзава открыла счёт в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Испании (1:0).

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Япония (ж)
Перерыв
3 : 0
Испания (ж)
1:0 Миядзава – 12'   2:0 Уэки – 29'   3:0 Миядзава – 40'

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличилась полузащитница сборной Японии Хината Миядзава. Для 23-летней футболистки это уже третий забитый мяч на чемпионате мира. Ранее Миядзава оформила дубль в игре с Замбией (2:0).

В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. Победитель очного противостояния японок и испанок станет победителем группы C и выйдет в плей-офф с первого места.

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