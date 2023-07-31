Япония — Испания: японки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023
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Полузащитник сборной Японии Хината Миядзава открыла счёт в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с национальной командой Испании (1:0).
ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Япония (ж)
Перерыв
3 : 0
Испания (ж)
1:0 Миядзава – 12' 2:0 Уэки – 29' 3:0 Миядзава – 40'
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте — отличилась полузащитница сборной Японии Хината Миядзава. Для 23-летней футболистки это уже третий забитый мяч на чемпионате мира. Ранее Миядзава оформила дубль в игре с Замбией (2:0).
В двух предыдущих матчах на чемпионате мира 2023 года Испания одержала две победы, обыграв Коста-Рику (3:0) и Замбию (5:0). Япония также обыграла этих соперников. Победитель очного противостояния японок и испанок станет победителем группы C и выйдет в плей-офф с первого места.
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