Данил Глебов: «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, зато мы очень лёгкие

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также оценил игру команды из Санкт-Петербурга. Напомним, матч завершился со счётом 1:1.
«Как мне «Зенит» в целом? Тяжело судить. Но я думаю, что 60 на 40, 70 на 30 мы владели преимуществом.
Есть ли ощущение, что «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, но мы зато очень лёгкие (смеётся)», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Напомним, позавчера, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.
- 31 июля 2023
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