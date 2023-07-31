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Данил Глебов: «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, зато мы очень лёгкие

Данил Глебов: «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, зато мы очень лёгкие
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Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также оценил игру команды из Санкт-Петербурга. Напомним, матч завершился со счётом 1:1.

«Как мне «Зенит» в целом? Тяжело судить. Но я думаю, что 60 на 40, 70 на 30 мы владели преимуществом.

Есть ли ощущение, что «Зенит» потерял в лёгкости? Может быть, но мы зато очень лёгкие (смеётся)», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, позавчера, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Евгением Кукуляком. «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 1:1.

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