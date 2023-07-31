Коста-Рика — Замбия: замбийки с пенальти увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года, в котором играют национальные команды Коста-Рики и Замбии. Встречу принимает стадион «Уаикато» в Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.

В самом начале первого тайма сборная Замбии вышла вперёд усилиями 22-летней защитницы Лушомо Мвеембы. На исходе получаса игры Барбра Банда, играющая в центре нападения, реализовала одиннадцатиметровый удар, увеличив тем самым преимущество сборной Замбии в счёте.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.