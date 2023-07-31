Коста-Рика — Замбия: замбийки с пенальти увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года, в котором играют национальные команды Коста-Рики и Замбии. Встречу принимает стадион «Уаикато» в Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.
В самом начале первого тайма сборная Замбии вышла вперёд усилиями 22-летней защитницы Лушомо Мвеембы. На исходе получаса игры Барбра Банда, играющая в центре нападения, реализовала одиннадцатиметровый удар, увеличив тем самым преимущество сборной Замбии в счёте.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 31 июля 2023
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:05
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15