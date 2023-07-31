Игрок «Сочи» Дркушич рассказал, сколько денег тратит в месяц

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, сколько денег тратит в месяц. Также он признался, что часть своего заработка перечисляет семье в Словению. Кроме того, Дркушич ответил на вопрос, пользовался ли он когда-то статусом популярного футболиста в личных целях.
«Пользовался ли я когда-нибудь тем, что являюсь известным футболистом? Нет, никогда. Ну… Было в Словении один раз. Я смог забронировать столик, потому что я знаю людей в этих местах. Но я бы не сказал, что как-то пользуюсь.
Тратил ли я когда-то в месяц более 500 тыс. рублей? Нет. Ну нет (смеётся). Я не тратил больше 500 тыс. рублей. Я отправляю деньги в Словению. У меня остаётся здесь 300–400 тыс. рублей. Не может быть, что я больше 500 тыс. рублей трачу», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
- 31 июля 2023
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:16
-
10:13
-
10:09
-
10:05
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:38
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:26
-
09:20
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:33
-
08:30
-
08:15