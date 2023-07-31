Игрок «Сочи» Дркушич рассказал, сколько денег тратит в месяц

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, сколько денег тратит в месяц. Также он признался, что часть своего заработка перечисляет семье в Словению. Кроме того, Дркушич ответил на вопрос, пользовался ли он когда-то статусом популярного футболиста в личных целях.

«Пользовался ли я когда-нибудь тем, что являюсь известным футболистом? Нет, никогда. Ну… Было в Словении один раз. Я смог забронировать столик, потому что я знаю людей в этих местах. Но я бы не сказал, что как-то пользуюсь.

Тратил ли я когда-то в месяц более 500 тыс. рублей? Нет. Ну нет (смеётся). Я не тратил больше 500 тыс. рублей. Я отправляю деньги в Словению. У меня остаётся здесь 300–400 тыс. рублей. Не может быть, что я больше 500 тыс. рублей трачу», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».