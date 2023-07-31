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Тикнизян — первый защитник в истории РПЛ, забивший в четырёх матчах подряд

Тикнизян — первый защитник в истории РПЛ, забивший в четырёх матчах подряд
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян стал автором уникального достижения в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

Тикнизян отметился двумя голами в матче 2-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (4:1). Эта игра стала для защитника четвёртой подряд в рамках чемпионата России, в которой он смог поразить ворота соперников. До этого в РПЛ никто из игроков обороны такого не делал.

Достижение Тикнизяна уникально ещё и тем, что в топ-5 главных европейских лиг подобное в XXI веке удавалось лишь одному футболисту — Кристиан Терлицци забил в четырёх матчах подряд, играя за «Палермо» в 2005 году.

В двух матчах в рамках РПЛ в нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян отметился тремя забитыми мячами.

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