Первый тренер Тикнизяна: Наир ментально уже готов конкурировать в Европе

Первый тренер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Челпанов оценил игру футболиста сборной Армении, забившего четыре гола в трёх последних матчах.

«Наир показывает отличный результат, тем более для защитника. Это плоды упорной работы, результат сумасшедшей самоотдачи. Надо отметить, что в течение многих лет, когда играл у меня, он был центральным нападающим, а перейдя в ЦСКА, переквалифицировался в защитника. Но бомбардирские навыки остались, и с опытом это приносит такие результативные действия.

Интерес из Европы — значимый фактор. Мечта Наира — сыграть в европейском чемпионате. Окрыление произошло из-за перехода в сборную Армении, где вышел на международную арену. Плюс удачные игры за сборную вызвали большой интерес от европейских клубов. Есть предметный интерес от «Вердера» и «Вольфсбурга».

Наир ментально уже готов конкурировать в Европе, чувствую его уверенность. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Захаряном, не будет. Наир другой — он будет работать везде и всегда на 200%. Футбол — его жизнь. Если не получится уехать, будет по максимуму отдаваться за «Локомотив». Он очень хочет взять трофей», — приводит слова Челпанова Sport24.