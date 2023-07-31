Коста-Рика — Замбия: костариканки отыграли один мяч

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года, в котором играют национальные команды Коста-Рики и Замбии. Встречу принимает стадион «Уаикато» в Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.
В самом начале первого тайма сборная Замбии вышла вперёд усилиями 22-летней защитницы Лушомо Мвеембы. На исходе получала игры Барбара Банда, играющая в центре нападения, реализовала одиннадцатиметровый удар, увеличив тем самым преимущество в счёте сборной Замбии.
На первых минутах второго тайма нападающая сборной Коста-Рики Мелисса Эррера отыграла один мяч. Голевую передачу на свой счёт записала Мария Кото.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
- 31 июля 2023
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