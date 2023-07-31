Стало известно, сколько будет зарабатывать Садио Мане в «Аль-Насре»

Нападающий «Баварии» Садио Мане будет получать в «Аль-Насре» более € 40 млн в год, сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, это почти в два раза больше, чем платила сенегальцу мюнхенская «Бавария». Отмечается, что € 40 млн в год Мане будет иметь после уплаты налогов, тогда как в «Баварии» он получал € 25 млн до уплаты налогов. Напомним, ранее сообщалось, что 31-летний футболист пройдёт медосвидетельствование для нового клуба в понедельник, 31 июля.
В летнее трансферное окно состав саудовского клуба «Аль-Наср» пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб также выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.
Садио Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
- 31 июля 2023
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