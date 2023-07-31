«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

«Фиорентина» примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере». «Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

Напомним, отстранение от еврокубков «Ювентуса» стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.