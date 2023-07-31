Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

«Фиорентина» примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере». «Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.

Напомним, отстранение от еврокубков «Ювентуса» стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.

Материалы по теме
В «Ювентусе» отреагировали на решение УЕФА об отстранении команды от еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023