«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»

«Фиорентина» примет участие в Лиге конференций сезона-2023/2024, информирует клубная пресс-служба в «Твиттере». «Фиалки» заменили в списке участников «Ювентус», который ранее был снят с еврокубков по решению УЕФА.
Напомним, отстранение от еврокубков «Ювентуса» стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчётов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.
Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.
- 31 июля 2023
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